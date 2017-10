Márcio Rosário está no Al-Jazira dos Emirados Árabes Jogador sumido do América foi contratado pelo time dirigido por Abel Braga.

Vejam só torcedores do América aonde foi parar o zagueirão Marcio Rosário, sumido desde a semana passada. O homem foi ganhar petrodólares no tim de Abel Braga, o Al-Jazira, dos Emirados Árabes.



Márcio Rosário, contratado pelo América, procurou dias atrás a diretoria do clube rubro. Alegando problemas particulares ele pediu para rescindir o contrato e ficar livre para resolver esse "problema."



Acostumado aos "nós" do futebol, membro da diretoria rubra liberou o jogador para viajar e com tempo para resolver o que lhe afligia. Só que o zagueiro sumiu, não deu mais pistas, até que apareceu hoje posando ao lado de Abel Braga, Sóbis e Fernando Baiano, já com a camisa do Al-Jazira e do outro lado do mundo.



O dirigente Alex Padan disse que foi procurado há alguns dias por um empresário importante do futebol brasileiro, com livre trânsito nas altas esferas, e este tentou a liberação do jogador. Alex não concordou, até porque o zagueiro não tinha agido de forma correta ao abandonar o clube.



A situação, portanto, está com o departamento jurídico e financeiro do clube. Na pior das hipóteses, o América deve receber uma boa indenização para liberar o jogador.



É o que diz o site Globo.com



E em ótima companhia, ao lado de craques de ponta do futebol brasileiro - Rafael Sóbis, medalha de bronze em Pequim, e Fernando Baiano, um dos atacantes mais clássicos do futebol brasileiro.



Portanto, no choro bem chorado, o América deve ter levado um pacote bom de dólares para liberar o zagueirão que, por aqui, teve poucas chances.



Portanto, está resolvido o sumiço do Rosário.



É claro que para Márcio Rosário ser liberado para jogar na equipe do ex-treinador do Internacional será necessário que o América o libere. Este entendimento está sendo feito pela diretoria financeira do América, sob a cargo de Eduardo Serrano Rocha.



A matéria:



Medalha de bronze nas Olimpíadas com a seleção brasileira, o atacante Rafael Sobis foi apresentado no domingo como reforço do Al-Jazira, dos Emirados Árabes. Ao lado do técnico Abel Braga, o jogador afirmou que não teme ser esquecido por Dunga atuando no Oriente Médio.



- Não tenho medo, pois Dunga é uma pessoa inteligente que segue todos os jogadores. Tenho certeza que terei meu lugar preservado na equipe – disse o ex-colorado ao site do clube.



O Al-Jazira comunicou que pagou € 17,5 milhões (R$ 43,4 milhões) ao Bétis para ter o atacante, que assinou contrato de cinco temporadas. O clube apresentou ainda outros dois brasileiros como reforços: Fernando Baiano e Marcio Rosário.



- Estou muito feliz com as três contratações. Eu treinei Sobis no Internacional, já enfrentei Rosário, um jogador que eu gosto e vi alguns vídeos, e Baiano já é bem conhecido na Europa – afirmou Abel.



