Menina de 11 anos é estuprada, morta e tem corpo queimado em Serra de São Bento

Um crime bárbaro chamou a atenção da população de Serra de São Bento, município distante 109 quilômetros de Natal. A estudante Rozinele da Silva Gomes, de 11 anos, foi vítima de uma tentativa de estupro, depois assassinada com um tiro na cabeça e em seguida teve o corpo queimado com gasolina. O principal suspeito dos crimes é um tio de Rozinele, que está preso.Os crimes foram cometidos na tarde do sábado (16) em uma estrada carroçável no sítio Calabouço, zona rural do município. O corpo de Rozinele só foi achado na manhã de domingo (17).Havia hematomas por todo o corpo da estudante e marcas de violência sexual. Cerca de 60% do corpo de Rozinele foi queimado.Rozinele da Silva Gomes morava no município paraibano de Araruna e passava alguns dias na casa de parentes. O corpo dela já foi liberado e transladado para a Paraíba, onde será sepultado ainda nesta segunda-feira (18).

tentou entrar em contato com a delegacia de Serra de São Bento para ter informações sobre a investigação, mas não obteve êxito.