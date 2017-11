Juíza deve definir até a quinta-feira (11) se o programa de Renato Dantas pode voltar ao ar

Elpídio Júnior Renato Dantas aguarda decisão da Justiça sobre sua propaganda.

Criticando a postura do conselho político do partido, Renato Dantas acionou a Justiça com um pedido de liminar para reaver o direito imediato de ter a propaganda novamente no ar. No entanto, a juíza Martha Danyelle indeferiu o pedido e aguarda a defesa dos membros do conselho político da coligação.“Eu dei o prazo para que a coligação apresente a sua defesa e, após isso, vou analisar o parecer do Ministério Público antes de tomar a decisão. No mais tarde na quinta-feira deveremos ter a decisão”, explicou a juíza.