STF arquiva pedido de habeas corpus para soltar Cacciola em Mônaco

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, arquivou (negou seguimento) o pedido de habeas corpus do ex-banqueiro Salvatore Cacciola, preso em Mônaco.Cacciola pretendia aguardar em liberdade, sem ser extraditado para o Brasil, o julgamento no Tribunal Regional da 2ª Região de apelação contra sua condenação no país por crimes contra o sistema financeiro.Mendes considerou que não compete ao STF julgar o caso, por ser o Superior Tribunal de Justiça (STJ) o órgão competente para processar e julgar, originariamente, pedidos de habeas corpus quando o coator é ministro de Estado, segundo o art. 105 da Constituição. A informação foi publicada pelo Supremo em sua página na Internet.Conforme a decisão do presidente do STF, pedido de extradição baseado em solicitação extradicional ativa não se inclui na esfera de atribuições do Supremo: “Somente o pedido de extradição emanado de governo estrangeiro (extradição passiva) é passível de juízo de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal (art.102 da Constituição)”.O ministro também não acolheu a alegação da defesa de Cacciola, segundo a qual o TRF-2 ainda não julgou a apelação em favor do ex-banqueiro, mais de um ano após sua distribuição.Segundo o presidente do STF, não compete à Corte julgar habeas corpus impetrado contra decisão de Tribunal Regional Federal, ainda de acordo com o art.102 da Constituição. Por essas razões, o ministro remeteu os autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

* Fonte: Agência Brasil.