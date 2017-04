Operação Impacto: MP acredita que há mais empresários envolvidos

O Ministério Público ainda não conseguiu chegar a todos os empresários que podem ter participado do suposto esquema de corrupção investigado pela Operação Impacto. Os promotores acreditam que outros empresários do ramo imobiliário e/ou da construção civil também estão envolvidos.Até o momento, o MP denunciou apenas o empresário Ricardo Abreu e sua esposa, Cristiane Abreu, donos da imobiliária Abreu Imóveis, como corruptores ativos. No entanto, os promotores solicitaram ao juiz Raimundo Carlyle que as investigações continuem.“(...)

com o objetivo de identificar os demais integrantes do núcleo corruptor, além dos denunciados RICARDO CABRAL ABREU e CRISTIANE BARRETO AMARAL ABREU, o que não foi possível até o momento, requer a Vossa Excelência, para prosseguimento das investigações, a extração de cópias do inquérito policial para remessa à Delegacia de Polícia, para continuidade das investigações e identificação da autoria dos demais empresários que fizeram cota para comprar os votos dos edis natalenses

(...)”, diz o trecho do requerimento de diligências.Além disso, os promotores solicitaram que o juiz requisitasse a fita detalhe do caixa interno da agência do Banco do Brasil do Natal Shopping.