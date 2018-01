Miguel Mossoró concede entrevista ao Nasemana

Vlademir Alexandre O prefeiturável veio à redação para conceder entrevista para o jornal Nasemana.

O prefeiturável veio à redação para conceder entrevista para o jornal, versão impressa doSempre muito irreverente, o candidato comentou que estava animado com a campanha. “Vou chegar ao segundo turno e estou preparado para enfrentar qualquer um dos sete candidatos”, declarou, dizendo que vai pedir ao povo de Natal que triplique os votos dados a ele em 2004.A entrevista será publicada na próxima edição, junto com as entrevistas dos candidatos Pedro Quithé (PSL), Micarla de Sousa ("Natal Melhor") e Dário Barbosa (PSTU).