Scarpino realiza treinamento e conta com novo contratado Mantido no cargo pela diretoria, treinador conta agora com o zagueiro Gonçalves. Enquanto isso, volante João Paulo acertou sua rescisão com o alvirrubro.

A segunda-feira (8) foi movimentada no Centro de Treinamentos do América, em Parnamirim. Em meio aos comentários quanto à permanência do técnico Ruy Scarpino, o volante João Paulo deixa o América menos de um mês – foram 17 dias – após ser contratado como indicação do próprio técnico.



Segundo Gilmar dos Santos, que é supervisor do América, a informação é que o próprio jogador foi quem pediu para acertar sua rescisão com o clube. Indagado para qual equipe poderia se transferir, João Paulo disse que “propostas são analisadas neste momento”.



Em contrapartida, o zagueiro Gonçalves fez seu primeiro treinamento junto com os novos companheiros. Contratado junto ao Santa Cruz, ele vem para reforçar o setor defensivo do clube.



Mantido no cargo, Ruy Scarpino realizou treinamento com os jogadores no CT. Antes de começar o treinamento, ele teve uma conversa com os jogadores titulares. Durante o treinamento, o técnico observava bastante a movimentação e comentava isso com o goleiro Fabiano em diálogo reservado.



Quanto aos jogadores entregues ao departamento médico, Robson está sentindo dores na coxa direita, Anderson Bill no tornozelo e Souza se recupera de um torcicolo. O médico do América, Maeterlinck Rego, informou que Robson será submetido a um exame ainda nesta segunda-feira (8) e Souza se recupera bem podendo inclusive retornar aos treinos na terça-feira (9).



Já Anderson Bill recebeu o terceiro cartão amarelo contra a Ponte Preta e já é desfalque certo contra o Vila Nova/GO, na sexta-feira (12).