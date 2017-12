Dólar passa de R$ 1,90 e Banco Central decide leiloar meio bilhão amanhã Leilão será realizado por via telefônica, exclusivamente através de instituições credenciadas pelo BC, conhecidas no mercado como dealers.

O Banco Central vai realizar um leilão amanhã, entre 11h30 e 12h, para vender ao mercado US$ 500 milhões das reservas internacionais do país, com compromisso de compra futura. O comunicado sobre a realização do leilão foi divulgado no início da noite, confirmando informação do presidente da instituição, Henrique Meirelles, em Nova York.



O leilão será realizado por via telefônica, exclusivamente através de instituições credenciadas pelo BC, conhecidas no mercado como dealers. A taxa de câmbio utilizada será a mesma divulgada no boletim de cotações das 11h e o resultado será divulgado logo depois das 12h30.



Só será permitida uma proposta por instituição, até o limite de 20% do montante oferecido, que equivale a US$ 100 milhões. A data da liquidação das operações de venda do BC é 23 de setembro, a próxima terça-feira, e o prazo para liquidações de compra é de 30 dias (23 de outubro).



Nota distribuída à imprensa diz que “a decisão é de caráter temporário” e não almeja influir na taxa de câmbio. Afirma ainda que “não existe meta para a taxa cambial, seja como fixação de tetos ou pisos”.



O dólar tem se valorizado à medida em que a crise financeira internacional se agrava. Hoje, a cotação da moeda norte-americana subiu 3,3%, fechando em R$ 1,93.