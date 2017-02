STJD anuncia julgamento de técnico e jogadores do América Os atletas Anderson Bill, Souza, Jeferson e o treinador Ruy Scarpino serão julgados no próximo dia 14.

Foi anunciada no site do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a pauta de julgamento para a próxima semana. Os jogadores Anderson Bill, Souza, Jeferson e o treinador Ruy Scarpino serão julgados por infração ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).



Os jogadores responderam por infrações no jogo do América contra o Juventude no último dia 4. Anderson Bill foi classificado no artigo 253 (praticar agressão física contra o árbitro ou seus auxiliares) e poderá ser suspenso por no mínimo dois jogos e no máximo seis. Jeferson responde por infringir 252 (ofender moralmente o árbitro e seus auxiliares).



As penas mais duras ficaram por conta do treinador Ruy Scarpino que responderá pelo 187 II (ofender moralmente o árbitro e seus auxiliares) e o meia Souza no 253 (praticar agressão física contra o árbitro ou seus auxiliares).O técnico poderá pegar um gancho de 30 a 180 dias enquanto Souza de 120 a 540 dias.