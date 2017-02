Estudantes têm até hoje para se inscrever no Enem

Os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2008 têm até as 23h59 desta sexta-feirae (10) para se inscrever, exclusivamente pela internet . Podem participar alunos que estejam cursando ou já tenham concluído o terceiro ano do ensino médio. O exame será aplicado no dia 31 de agosto.A taxa de inscrição é de R$ 35 e deve ser paga até a próxima segunda-feira (14), em qualquer agência bancária. Para estudantes das escolas públicas, a inscrição é gratuita .As pessoas que já concluíram o ensino médio e os alunos da rede particular que não tiverem condições de pagar a taxa devem preencher o formulário de declaração de carência, disponível na página de inscrição.A participação no Enem é voluntária. O exame é usado como critério de seleção para concessão de bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni) e em processos seletivos de algumas instituições de ensino superior.

* Fonte: Agência Brasil.