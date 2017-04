Prefeita e ex-prefeito de Lagoa d' Anta são denunciados por compra de votos Se condenados, eles podem pegar até quatro anos de reclusão.

O procurador regional eleitoral substituto, Ronaldo Sérgio Chaves Fernandes, denunciou nesta sexta-feira (25), o ex-prefeito do município de Lagoa d' Anta, Germano de Azevedo Targino, a atual prefeita, Gizelda Rodrigues de França Gomes, e o vereador Joaquim Soares Bento. Os três são acusados de compra de votos nas eleições municipais de 2004.



De acordo com as investigações da Procuradoria Regional Eleitoral no RN (PRE/RN), em 2 de outubro de 2004, policiais encontraram o veículo de propriedade do então prefeito, Germano Targino, na zona rural da cidade e apreenderam a quantia de R$ 2,6 mil, em notas de um e cinco reais, além de 200 bonés e três camisetas contendo propaganda política da então candidata "Giza". No local, encontravam o então prefeito, a candidata e o então vereador Joaquim Bento, também conhecido por "TI".



Segundo depoimentos dos policiais que realizaram a operação, no momento da chegada da viatura, Germano e Giza foram flagrados saindo do interior da residência de um eleitor, de onde saíram outros moradores já fazendo uso dos bonés e camisas idênticos aos encontrados no interior do veículo.



Joaquim Bento chegou a confessar, em depoimento, ter havido um encontro previamente organizado entre ele e os demais denunciados para captação de sufrágio, e que haviam conseguido angariar alguns votos para o pleito que aconteceria no dia seguinte. Em depoimento, outros moradores chegaram a declarar ter recebido a quantia de 50 reais para votar na candidata Giza.



A denúncia será apreciada pelo Tribunal Regional Eleitoral do RN (TRE/RN). Caso seja aceita e não caiba a suspensão condicional do processo, os candidatos podem ser condenados até quatro anos de reclusão, além do pagamento de multa. Antes de se pronunciar, o TRE/RN ainda notificará os denunciados para apresentar resposta.