Vigia é assassinado dentro de fábrica desativada

Reprodução/ Thyago Macedo José Paulo tentou assustar amigo e acabou morto.

Segundo informações extra-oficiais da polícia, José Paulo vigiava o local há algum tempo. No entanto, na semana passada, ele precisou viajar e pediu que um amigo ficasse tomando conta do prédio.“Os dois eram muito amigos. Com isso, o vigia viajou e o outro homem ficou tomando conta da fábrica desativada. Porém, devido à grande quantidade de assaltos na região, inclusive no próprio prédio, José Paulo deixou uma espingarda calibre 12 com o amigo”, relatou um policial que não quis se identificar.De acordo com o agente, nesta terça-feira o vigia retornou de viagem e resolveu assustar o amigo. “Ele entrou escondido na fábrica sem fazer barulho. O amigo, com medo, ficou escondido em uma sala, com a arma em punho. De repente, José Paulo empurrou a porta do local e, assustado, o amigo efetuou o disparo”, disse.O vigia foi atingido no pescoço e morreu na hora. De acordo com informações da polícia, o amigo dele ficou bastante atordoado ao perceber que se tratava de José Paulo e fugiu. A expectativa é que ele se apresente com advogados nesta quarta-feira (9).