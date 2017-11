Brasil goleia a Grã-Bretanha no Futebol de 5 A Seleção garantiu uma vitória maiúscula por 5 a 0.

Nove segundos. Foi o que João Silva precisou para fazer o primeiro gol do Brasil sobre a seleção da Grã-Bretanha. Jogando bem, a seleção brasileira terminou o primeiro tempo vencendo por 4 a 0, gols de João Silva, Mizael Oliveira, Ajmal Ahmed (contra) e Ricardo Alves.



"Hoje jogamos muito bem, conseguimos nos encontrar em campo e isso facilitou as coisas. Mas o adversário valorizou a nossa vitória, foram aguerridos e muito competentes o tempo todo", disse o camisa 9 da seleção brasileira que dedicou o gol para a filha Ana Luisa, que nasceu ontem.



Outro destaque do Brasil foi o atacante Ricardo Alves. Ricardinho, como é conhecido, conseguiu finalmente desencantar e fazer uma partida impecável. O quinto gol do Brasil foi marcado por ele aos 15 segundos do segundo tempo.



"Estava difícil de sair o gol. Eu estava dando o meu máximo. Fazia tudo, driblava, marcava, chegava na cara do gol e não saia. Mas hoje eu estou feliz. Desencantei. Foram dois gols e meio porque o juiz acabou marcando gol contra da Grã-Bretanha na minha jogada do terceiro gol", explicou.



O Brasil enfrenta a China na próxima segunda-feira, às 13hs (meia-noite no Brasil).



Fonte: CPB