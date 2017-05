Grupo Trampolim da Aventura promove encontro de RPG neste fim de semana, no CEFET Evento contará com mesas de diversos sistemas de jogos neste sábado (26) e domingo (27).

Será realizado em Natal, nos dias 26 e 27 de julho de 2008, o “II Trampolim da Aventura – Contando Histórias”.



O evento vai ocorrer na Biblioteca Sebastião Fernandes, na Unidade Sede do CEFET-RN e é uma promoção do Grupo Trampolim da Aventura e da Coordenação do Curso Superior em Lazer e Qualidade de Vida, com apoio da Devir Livraria de São Paulo.



As atividades contarão com mesas de RPG (diversos sistemas), incluindo aventuras sancionadas da RPGA, e mesas de jogos de tabuleiro modernos.



Os participantes do evento que se cadastrarem também participarão do sorteio de brindes.



A entrada para o evento será um quilo de alimento não perecível, que será doado para uma entidade assistencial.