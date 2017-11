Brasil fica com a prata no tênis de mesa por equipe

Luiz Algacir e Welder Kane fizeram história vencendo a China neste domingo (14), em Pequim, pelas semifinais do tênis de mesa masculino por equipe.Porém, na final disputada nesta segunda-feira (15) os brasileiros pararam nos franceses Jean Phelippe Robin e Florian Merrien.A França derrotou o Brasil por 3 partidas a 1, numa melhor de cinco, e ficou com a prata na Paraolimpíada.O primeiro jogo foi entre Luiz Algacir e Jean Philippe Robin. O francês venceu por 3 sets a 2, com parciais de 13/11, 4/11, 9/11, 11/4 e 4/11.Depois foi a vez de Welder enfrentar Florian Merrien. O brasileiro levou a melhor vencendo também por 3 sets a 2, parciais de 7/11, 14/12, 11/5, 9/11 e 11/8, em 34 minutos de jogo, e deixou tudo igual.Na disputa de duplas a França derrotou o Brasil por 3 sets a 1. A partida durou 22 minutos e as parcias foram de 5/11, 5/11, 11/3 e 4/11.Luiz Algacir jogou com Florian Merrien e perdeu por 3 sets a 0, encerrando a disputa. As parcias foram de 5/11, 8/11, 1/11, em 17 minutos de partida.

Fonte: www.cpb.org.br