FNF forma nova turma de árbitros potiguares

O departamento de arbitragem da Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) está anunciando a formatura de mais 20 novos componentes que estarão completando o quadro local da entidade.Os árbitros apresentam uma faixa etária média de 25 anos, padrão recomendado pela CBF. Além disso, devem ter o ensino médio completo, graduações em andamento e graduação completa até pós-graduação.Todos realizaram o curso de maio a dezembro de 2007 ministrados por João Alberto Gomes Duarte (CBF) e Milton Otaviano dos Santos (FIFA) onde foi transmitida toda a teoria sobre as regras do futebol.Para o presidente da FNF, José Vanildo é importante a renovação. “Com esses novos árbitros a Federação fortalece o departamento de arbitragem e o que é mais importante” declarou.A cerimônia de formatura acontece na sexta, às 19h, no auditório da Federação.

Fonte:FNF