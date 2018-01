Dois jovens são presos por associação ao tráfico de drogas

Thyago Macedo Droga e dinheiro estavam escondidos na mochila de Lucas.

O delegado explicou que os policiais faziam uma diligência em Igapó, quando desconfiaram da dupla que estava em um Fiesta branco, de placas KLR-6515, e realizaram abordagem. A dupla ainda tentou fugir, mas foi alcançada. No veículo, os agentes da Polícia Civil encontraram uma mochila com aproximadamente 150 gramas de crack e R$ 1.386.Com isso, Lucas Amaro e Widegran Santos receberam voz de prisão. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Narcóticos, onde foram autuados por associação ao tráfico de drogas. Odilon Teodósio informou que, provavelmente, Lucas é uma espécie de “distribuidor” de drogas.“Agora à tarde, eles estavam distribuindo droga e arrecadando dinheiro nas bocas de fumo. Segundo informações, a base dos dois acusados fica no Bom Pastor. No momento da prisão, eles estavam com uma criança de cinco anos no veículo. A mãe dela, que veio aqui na delegacia buscá-la já esteve presa por tráfico”, disse o delegado titular da Denarc.