Empresários potiguares fecham negócio em Moscou

A comitiva de empresários potiguares que embarcou sábado, 20, para participar da World Food Moscow, um dos maiores eventos alimentícios do continente asiático, comemora o êxito que vem alcançando na missão liderada pelo Comitê de Fitossanidade do Rio Grande do Norte - COEX e pelo Secretário do Desenvolvimento Econômico, Marcelo Rosado.Entre os negócios que estão sendo fechados está a compra de melão por um importador russo, que fechou o envio de 40 mil kg/mês já para o mês de outubro, como início de uma relação comercial. A expectativa é que outras relações sejam concretizadas a partir da Feira.O estande do Rio Grande do Norte e da COEX, onde todos os produtos do agronegócio estão sendo expostos, fica localizado no espaço do Instituto Brasileiro de Frutas – IBRAF, e é um dos mais visitados no evento.No local, várias reuniões estão sendo realizadas com futuros importadores e empresários de todo o mundo interessados em conhecer e adquirir os produtos potiguares. Atacadistas e rede de supermercados da Rússia, e de outros países, visitam o movimentado estande e se mostram interessados em conhecerem a Expofruit em Mossoró, que acontecerá no primeiro semestre de 2009.A cada ano cresce o número de empresários internacionais que visitam a Expofruit, além de grandes redes mundiais que buscam negociar a programação de fornecimento do ano.Para uma melhor aproximação entre produtor e importador foi oferecida, pela organização do evento, uma recepção no Renaissance Moscow Hotel, com representantes da Embaixada Brasileira, do Ministério da Agricultura e APEX. Durante a recepção, os empresários potiguares tiveram a oportunidade de fazer novos contatos e apresentar o que hoje é produzido no Estado.Para o secretário Marcelo Rosado, que este ano também esteve presente na Fruit Logística em Berlim no intuito de também abrir novos mercados para as frutas potiguares, a World Food surpreendeu pelo resultado alcançado."“É um mercado importante para os nossos produtores pelo volume que pode ser vendido, trazendo expansão e geração de novos empregos para o setor. Esse mercado agora poderá ser atendido diretamente por nossos empresários eliminando os atravessadores de outros países o que melhorará nossa margem de lucro”", destaca Marcelo, lembrando que atualmente produtos como o melão já chega à Rússia através de atacadistas da Inglaterra e Alemanha.Durante visitas da comitiva a importantes lojas de Moscou, os empresários puderam verificar o melão potiguar sendo exposto ao lado de grandes marcas brasileiras como Sadia e Perdigão, únicos produtos brasileiros nessa nova praça. “Foi emocionante constatar nas principais avenidas da capital o nosso melão com o nome do produtor e a identificação da cidade Mossoró”, comemora Marcelo.Hoje somente o melão representa 250 milhões de Kg/ano de vendas para o exterior, sendo desses mais de 200 milhões Kg só para a Europa. O setor encontra-se cada vez mais otimista com a fruta sendo vendida com novos preços após o aumento de 30%, para absorver a queda do dólar, negociado na Fruit Logistica em Berlim. No evento, o preço final do kg do melão está sendo comercializado a 200 rubros, o que equivale a aproximadamente R$ 20.

Fonte: Assessoria de imprensa Sedec