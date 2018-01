Polícia prende em Natal um dos maiores estelionatários do país

Fred Carvalho Cartões, computadores e celulares foram apreendidos pela polícia

Luiz Almir foi preso sob força de um mandado expedido pela Justiça do Ceará em 2005. Na casa, no conjunto San Vale, zona Sul da cidade, a polícia apreendeu computadores, cartões magnéticos, aparelhos de telefone celular e jóias. Uma TV LCD foi apreendida no banheiro da mansão.A delegada Alzira Veiga, titular da Deatur, disse que na semana passada recebeu denúncias de vizinhos que achavam estranha a movimentação intensa de carros e pessoas na casa. “Segundo os vizinhos, todos os dias muitas pessoas e muitos carros passavam pelo local. Diante disso, iniciamos uma investigação. Chegamos ao dono da casa e vimos que havia um mandado de prisão expedido pela 3ª vara Criminal de Fortaleza, em 2005. E na manhã de hoje (terça), fomos até o local e cumprimos esse mandado”, contou a delegada.Alzira Veiga disse que Luiz Almir responde a crimes nos Estados do Ceará, Maranhão, Tocantins e São Paulo. No Ceará, ele é condenado a quatro anos e cinco meses de prisão por um assalto.Na mansão em que Luiz Almir foi preso, que está registrada no nome da mulher dele, a polícia encontrou uma oficina para confeccionar “chupa-cabras” – apelido dado ao equipamento usado para “roubar” informações contidas em tarjas de cartões magnéticos.“O Rio Grande do Norte sempre foi vítima de pessoas que traziam esses equipamentos. Desta vez foi diferente. Os chupa-cabras eram fabricados aqui mesmo em Natal”, frisou Alzira. A delegada disse que Luiz Almir, que há dois anos mora em Natal, pretendia viajar ao Maranhão ainda nesta terça.Luiz Almir deverá responder por furto qualificado e estelionato. A polícia ainda vai decidir em que unidade ele deverá aguardar decisão judicial.

Defesa

Luiz Almir não se deixou fotografar e não quis falar com a imprensa. O advogado que o defende, Antônio Carlos de Souza, disse que o cliente negou ter cometidos os crimes que foram atribuídos a ele pela polícia.“Ele me falou que tem fazendas de gado no Maranhão e que decidiu morar em Natal. E negou qualquer envolvimento com crimes aqui no nosso Estado. Sobre os equipamentos encontrados na casa, o meu cliente falou que não são dele e que vai provar a inocência”, finalizou.