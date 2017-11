Governadora cobra aumento do repasse do SUS ao ministro da Saúde Nesta sexta-feira (12), Wilma de Faria se receberá em audiência o ministro José Gomes Temporão.

A governadora Wilma de Faria receberá em audiência o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, nesta sexta-feira (12), às 12h30, no gabinete da Secretaria Estadual de Planejamento, no Centro Administrativo.



Durante o encontro, a governadora pedirá ao ministro Temporão agilidade na liberação de recursos para o Rio Grande do Norte. Wilma vai solicitar ainda o aumento do teto financeiro dos repasses de verbas federais para o Estado.



Segundo a governadora, a maior parte da população do Nordeste – cerca de 90% - depende do Sistema Único de Saúde (SUS), ao contrário de outras localidades do País, como na região Sudeste, onde mais moradores podem pagar por planos de saúde privados.