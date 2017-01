Uma pessoa morre e outras 18 ficam feridas em acidente de ônibus que saiu de Natal

Um acidente com um ônibus que saiu de Natal e seguia para Goiânia resultou na morte de uma pessoa e deixou outras 18 feridas.Segundo informações da polícia, o acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (9), em Juazeiro (BA).O motorista do ônibus teria perdido o controle do veículo após bater em blocos de cimento usados na sinalização da rodovia.Cerca de 30 pessoas viajavam no ônibus da empresa Planalto. Uma mulher ainda não identificada morreu no local. Aproximadamente 18 pessoas foram socorridas e estão internadas em hospitais da cidade baiana. O motorista sofreu fraturas no rosto e foi internado para fazer uma cirurgia.



