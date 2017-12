Cláudio Porpino: “O sentimento nas ruas é de virada” Deputado acredita que Fátima liderará pesquisas no primeiro turno.

O deputado estadual Cláudio Porpino (PSB) já está no local onde vai ocorrer o comício de Fátima Bezerra (PT), que contará com a participação do presidente Lula. Confiante, Cláudio Porpino acredita que deputada petista vai liderar as pesquisas ainda no primeiro turno.



O deputado do PSB, que foi um dos defensores da aliança em torno do nome de Fátima Bezerra, afirma que sente que a população está mais confiante na candidatura do PT e que, após a chegada do presidente Lula, as pesquisas apontarão para a liderança de Fátima.



“Por onde andamos vemos que a tendência é de vitória. O sentimento nas ruas é de virada”, afirmou Porpino.