Edtam apresenta espetáculo "O que escreve o corpo"

Devido ao enorme sucesso da última apresentação, a Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão (Edtam) reapresenta neste domino (13) o espetáculo

“O que escreve o corpo”

. Este espetáculo foi montado em comemoração aos 10 anos de atividades artísticas do grupo.Desta vez, os bailarinos da Edtam sobem ao palco da Casa da Ribeira, fazendo uma última apresentação, antes do embarque (em 15 de julho) da Companhia para o Festival de Dança de Joinville – um dos mais importantes da América Latina, e onde o grupo já foi premiado diversas vezes.O espetáculo retrata o pensar, o escrever, o movimento em um espaço cênico. O que se pode ler através destes riscos, linhas, desenhos que traçamos ou escrevemos corporalmente.“O que escreve o corpo” é dividido em duas partes. A primeira é composta por 5 coreografias, totalizado 30 minutos de duração. Já a segunda parte do espetáculo é composto pela coreografia “Cartas para ninguém” da coreógrafa Anádria Rassyne.Neste trabalho de 20 minutos de duração está inserido um solo feminino desta intérprete-criadora que foi selecionado para a mostra competitiva do festival de dança de Joinville que se realizará em julho deste ano.

Edtam apresenta "O que escreve o corpo"



Local: Casa da RibeiraData: Domingo ( 13/07)Horário:19hIngressos:R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia)Informações :3211-7710 (Casa da Ribeira) ou 9409-6655 (Wanie Rose)