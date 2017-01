Sesap deverá gastar R$ 1,6 milhão em exames acumulados de ressonância e tomografia Contratos com clínicas atendem a decisão judicial e deverão ser fechados até esta sexta-feira (11).

A Secretaria estadual de Saúde (Sesap) deverá fechar até esta sexta-feira (11) os contratos com as clínicas e hospitais para a realização dos mais de 7 mil exames de tomografia e ressonância magnética acumulados. A contratação atende a uma decisão judicial que determinou o fim da fila no prazo de seis meses.



Serão recursos da ordem de R$ 1,6 milhão para complementar a tabela do Sistema Único de Saúde. Nessa complementação, o valor pago será superior ao do SUS sendo equiparado ao de planos de saúde, já que as clínicas terão que fazer contratações para atender também no turno noturno e nos finais de semana.



Em Natal, serão contratados o Incor, a Medmagem, Protoneuro, além dos convênios com a Liga e o hospital Onofre Lopes. Em Caicó, os exames serão realizados pelo Instituto de Radiologia e, em Mossoró, pelas clínicas Wilson Rosado, Casa de Saúde Dix-sept Rosado e Oitava Rosado.



Essas clínicas deverão realizar as 5 mil tomografias e as 2.300 ressonâncias magnéticas que estão acumuladas além da demanda mensal que é de 1.500 exames de tomografia e 600 de ressonância.



Segundo o coordenador de Planejamento da Sesap, Carlos Eduardo Albuquerque, os dados e a documentação necessária já foram levantados e os contratos estão na assessoria jurídica do órgão para serem assinados até a sexta-feira.