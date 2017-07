Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 30 milhões Os números sorteados no concurso 995 foram: 04 - 16 - 31 - 36 - 54 - 55.

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena e o prêmio pode chegar a R$ 30 milhões no próximo sorteio, que acontece no sábado (16).



Os números sorteados no concurso 995 foram: 04 - 16 - 31 - 36 - 54 - 55. O sorteio aconteceu em Bauru (SP).



Na quina 76 apostas acertaram as cinco dezenas e cada uma ficará com o prêmio de R$ 24.991,48. Já na quadra, outros 6.790 bilhetes acertaram os números e cada um ficará com o prêmio de 279,73.



O maior prêmio da loteria neste ano foi pago no concurso 990, quando uma aposta feita em Minas e outra em Rondônia acertaram as dezenas e levaram R$ 26.586.140,51 cada um. O prêmio total --de quase R$ 53 milhões-- foi também o terceiro maior já pago pela loteria.



As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado. A aposta mínima --seis números-- custa R$ 1,75.