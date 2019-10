Clown argentino leva alegria a motoristas na Prudente de Morais

Fotos: Elpídio Júnior No abrir e fechar do sinal, Gabriel Rodriguez garante seu show.

Durante apenas 50 segundos – o tempo entre um sinal verde e outro – Gabriel Rodriguez se apresenta aos motoristas, tira da mala surrada um macaco de pelúcia, com o qual faz graça, e fecha a performane com malabarismo. No final, passa entre os carros com chapéu em punho, sorridente. No tempo em que a equipe doesteve lá, não houve apresentação que não rendesse algumas moedas. Também é comum ver pedestres e ciclistas parados, atraídos pela apresentação inusitada.“Ganho aqui cerca de R$20 por dia”, diz ele, que trabalha entre 7h e 10h, tempo que pode se encurtar ou se estender “de acordo com a energia do público”. Nas próximas semanas, quando os estudantes voltam às aulas, ele se prepara para pisar na faixa de pedestres às 6h30.Gabriel Rodriguez tem 30 anos e é formado em Meios de Comunicação, profissão que o fez atuar por mais de dez anos em televisões do seu país. Aos 24 anos, porém, quando começou a trabalhar com arte de rua, primeiro por passa-tempo e depois por paixão, ele passou a repensar seu papel no mundo. “O circo começou a apoderar-se de minha vida”, conta.Definido-se como “artista social”, ele também trabalha em hospitais e comunidades carentes, além de nutrir uma paixão declarada pelo comunismo. “Como bom argentino, sou adepto das ideias de Che Guevara”. Não o chame para trabalhar em shoppings. Ele não vai, e é por uma questão de ideologia. “O shopping tem um formato muito capitalista, quem não quer ele é jogado fora”.O clown veio morar no Brasil há dois anos em busca de novos públicos para a sua arte,que segundo ele já encontra na Argentina um mercado saturado. Depois de viajar pelo sul e subir pela costa brasileira, ele parou em Natal para se organizar e ir visitar uma tia no México. Acabou ficando. “Aqui eu sinto uma energia boa, o povo gosta do meu trabalho, reconhece”.Ainda pouco acostumado ao calor intenso – ele trabalha com chapéu, meiões e nariz imenso de palhaço –, o artista não se queixa de perder o segundo pico de trânsito do dia, por volta das 12h. “Estou sustentando minha ideologia, não minha economia”. À noite, ele trabalha no circo do palhaço Macarrão, localizado no Bairro Nordeste.