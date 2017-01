Amazona potiguar é vice-campeã brasileira de hipismo Caroline Saldanha conquistou a medalha de prata no Brasileiro de Salto realizado em Curitiba.

A jovem Caroline Saldanha, de apenas 14 anos, trouxe um importante título para o Rio Grande do Norte. Ela foi consagrada vice-campeã brasileira de hipismo, vitória conquistada no Campeonato Brasileiro de Salto - Jovens Cavaleiros, realizado em Curitiba, entre os dias 03 e 06 de julho.



Na competição, participaram 90 conjuntos em sua categoria de todos os estados do país. A jovem amazona, que faz parte da federação norte-rio-grandense de Hipismo, pratica o esporte há quatro anos e já coleciona importantes títulos em seu vasto currículo.



Com a Bambina, uma égua puro sangue inglês, Caroline já foi vice-campeã do Circuito Norte-Nordeste de Hipismo na categoria Aspirante I; campeã estadual de hipismo categoria um metro; líder do Circuito Norte-nordeste Jovem Cavaleiro; líder do Ranking Nacional – Jovem Cavaleiro. Este ano, a amazona, que é instruída pelo experiente Alberto Sousa, já disputou quatro etapas do Norte-Nordeste, competindo em Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Salvador e Recife.