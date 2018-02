TSE aprova envio de tropas federais para 341 municípios em 11 estados

Brasília - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou o envio de tropas federais para 341 cidades em 11 estados nas eleições do próximo domingo (5). O Pará e o Rio Grande do Norte são as unidades federativas com maior número de municípios que pediram ajuda federal: 107 cada um.No Rio de Janeiro, a atuação das tropas não se restringe ao dia das eleições. Desde 11 de setembro, militares ocupam comunidades onde há ameaça do tráfico de drogas ou de milícias a eleitores e a candidatos.Para garantir o sigilo do voto, os eleitores não poderão entrar na cabine de votação com celulares, máquinas fotográficas e filmadoras, por determinação do TSE. A decisão se deve à denúncia de que milícias e candidatos estariam coagindo eleitores do Rio para que tirassem fotos da tela da urna eletrônica, com o objetivo de comprovar o voto.

Agência Brasil