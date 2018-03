O técnico da Seleção Brasileira, Dunga, convocou o zagueiro Alex Silva, do Hamburgo, para os jogos dos dias 12 e 15 de outubro, contra Venezuela e Colômbia.Alex Silva foi convocado para o lugar de Alex Costa que, contundido, não poderá participar das partidas válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2010.O meia Alex, do Internacional, já havia sido convocado para o lugar de Júlio Baptista, também contundido.

* Fonte: CBF.