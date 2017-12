Estados e municípios podem se inscrever no Prêmio de Gestão do Bolsa Família

Termina hoje (19) o prazo para que os municípios brasileiros se inscrevam no Prêmio de Práticas Inovadoras na Gestão do Programa Bolsa Família, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.A edição deste ano vai premiar 27 projetos, sendo 20 municipais e sete estaduais. Os vencedores conhecerão programas de transferência condicionada de renda do México, Chile e Colômbia. As inscrições só podem ser feitas por gestores do município ou do estado e, além disso, as práticas inscritas no prêmio devem ser realizadas há pelo menos três meses.As informações gerais e ações já inscritas estão disponíveis no endereço eletrônico www.mds.gov.br/bolsafamilia/observatorio