Eu fiz tudo para que Wilma apoiasse Micarla, declara Robinson Faria

Gabriela Duarte Robinson Faria discorda que Lula tenha prejudicado campanha de Fátima.

Ainda é cedo para cantar vitória. Mas ao que tudo indica, em Natal, a eleição será decidida no primeiro turno. Havia uma expectativa de que o quadro mudasse com a vinda do presidente Lula a favor de Fátima Bezerra (PT), mas não se concretizou, pelo menos é o que apontam as pesquisas.A poucos dias para a votação, os líderes que apóiam os candidatos, principalmente, os que seguem na liderança, já se dão ao luxo de analisar o processo eleitoral na capital.O deputado estadual Robinson Faria (PMN), frisa a sua participação na campanha da pevista Micarla de Sousa “desde o início”. Afinal não é nenhuma novidade políticos que mudam de lado aos 45 do segundo tempo. Não é o caso do presidente da Assembléia Legislativa, que diz ter feito o possível, inclusive, para que “a governadora Wilma de Faria apoiasse Micarla”.Mas a governadora preferiu optar por Fátima. Estaria ele insinuando que a chefe do Executivo fez a escolha errada? Robinson recorre ao eufemismo para opinar quanto a decisão de Wilma de Faria. “Eu acho que a governadora se equivocou. Ela poderia ter amadurecido o diálogo com Micarla, até porque ela a apoiou no primeiro e segundo turno de 2006”, relembra.Robinson diz nunca ter acreditado na realização do segundo turno, mesmo com a participação do presidente Lula, que causou debates acirrados entre a classe política do estado, devido ao seu discurso direcionado ao líder da oposição no senado, José Agripino (DEM-RN).Os adversários aproveitaram para atribuir às suas palavras a estagnação da candidata do PT, que até então vinha crescendo nas pesquisas. Na Casa onde é presidente, Robinson presenciou discussões exaltadas entre os parlamentares Getúlio Rego (DEM) e Zé Dias (PMDB) de um lado e Fernando Mineiro (PT) do outro, em relação ao efeito causado pelo presidente em sua passagem por aqui.“Eu não acho que o presidente provocou esse estrago que estão comentando. Ou seja, de ter prejudicado a campanha de Fátima Bezerra. Apenas acredito que o povo soube separar. O povo o admira, mas a decisão é muito local”, opina.E mais uma vez surge o questionamento: quem apoiou quem desde o início? Essa pergunta será chave na hora de cobrar os compromissos firmados antes da campanha. A próxima etapa será 2010.“Micarla sabe quem são as pessoas que foram decisivas na sua campanha. Eu e meus amigos levamos quatro partidos para lhe ajudar”, ressalta o líder do PMN.A declaração de Robinson Faria nos leva a uma reflexão a respeito do relacionamento de Micarla com a governadora Wilma de Faria. O parlamentar aposta que após a eleição o placar zera. Mas tem um detalhe: entre os que apoiaram Micarla desde o início está José Agripino, e o presidente Lula já deixou bem claro que quem estiver ao lado do democrata não é seu aliado.E aí? Wilma e Garibaldi, nesta eleição, estão do lado do PT. Mas caso não saiam vitoriosos com Fátima terão que fazer as pazes com a “borboleta” para fazerem o que tanto dizem almejar para Natal, o que segundo eles só será possível com a “união dos governos municipal, estadual e federal”. Isso só vale se a candidata deles for eleita? Difícil, ainda mais levando em consideração que os dois são candidatos ao senado em 2010.Mas aí tem outro detalhe: José Agripino também é.