Fátima pretende melhorar estrutura turística de Natal

Alan Oliveira - O turismo é uma das principais atividades econômicas do Rio Grande do Norte. Gera mais de 120 mil empregos em todo o Estado, boa parte na capital. Para consolidar a atividade, é preciso investir mais em divulgação de nosso destino. Os empresários do setor pedem atenção do governo municipal quanto ao orçamento para divulgação. Uma campanha promocional do destino que não acontece há anos. Em seu governo, a Secretaria de Turismo vai ter orçamento significativo para divulgação, colocando Natal de volta na mídia nacional e internacional?

Fátima Bezerra -

O turismo é uma das principais portas da geração de emprego. Temos que ver esse assunto sob dois ângulos. O primeiro é da estrutura. Natal precisa ser saneada, por exemplo. E isso afasta alguns turistas. O segundo ponto é que temos que fortalecer o turismo, trazer empresários e trabalhadores para o nosso lado. Vamos melhorar os postos de informação, banheiros nas praias. E tudo isso sem esquecer da questão do meio ambiente.