Site do governo volta ao normal

O acesso a página do Diário Oficial do Estado (DOE) através do site do governo ( www.rn.gov.br ) amanheceu com mensagens de Hackers. Mas a coordenadoria de informática estadual já retirou a página do ar.O subcoordenador do setor, David William informou que não é a primeira vez que isso acontece. No início deste ano, um hacker entrou no site do governo. Depois disso foi criada uma nova página.“ Dessa vez eles tentaram atingir todo o site, mas não conseguiram. Algumas secretárias que não migraram para o novo sistema, como o DEI, podem ser afetadas”, explicou David.