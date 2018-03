Prefeito eleito de Jardim do Seridó é o quarto padre na história a assumir o executivo da cidade

Divulgação Padre Jocimar quer uma administração "mais transparente".

Filho de um agricultor e uma professora, ele disse que sua família – mesmo de origem humilde – sempre foi vinculada à política. “A família do meu pai tem uma veia política forte. Tive alguns parentes que foram vereadores aqui em Jardim do Seridó”, contou.Mesmo com o forte apelo familiar, decidiu seguir o caminho do sacerdócio e se ordenou padre aos 26 anos. Ultimamente, padre Jocimar era pároco da cidade de São José do Serído, que fica vizinha a Jardim do Seridó. “Pelo fato de estar num município vizinho, acompanhava o que se passava aqui na cidade onde nasci”, disse.Com formação em filosofia, teologia e história, padre Jocimar contou ao Nominuto que o caminho da política voltou a aparecer em sua vida quando “o povo da cidade convidava para ser candidato”. “Agradecia o convite, mas declinava porque não tinha a licença da arquidiocese”, respondeu.Contudo, ele revelou que a decisão de se candidatar à Prefeitura da cidade foi tomada uma semana antes do término do prazo dado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). “O chamado do povo mais simples da minha cidade foi o que me convenceu a disputar esta eleição. Fui ao bispo e consegui a licença pouco antes de decidir me candidatar”, lembrou.Ele frisou que não queria ir contra os princípios da igreja, mas destacou que “é um direito canônico de todo padre poder se afastar para se candidatar”. Por isso, consultou a arquidiocese e solicitou sua licença do sacerdócio. “Eu ainda participava das missas, mas não as celebrava”, informou. Com a decisão tomada, a primeira pessoa a quem contou de sua candidatura foi ao pai. “Ele aceitou e se mostrou satisfeito”, declarou.A candidatura do padre ganhou as ruas de Jardim do Seridó e surpreendeu os moradores da cidade. “Todos tiveram uma grande surpresa ao saberem que sairia candidato”, recordou.Padre Jocimar afirmou que sentiu “o desejo de mudança do povo” e enfrentou o atual prefeito, doutor Edimar, que “contava com o apoio estadual e federal”. “Meu apoio foi o povo mais simples”, destacou.No dia da votação, padre Jocimar revelou que sempre confiou na vitória. Ele venceu a disputa com 4.413 votos o que representa 50,84% enquanto seu adversário somou 4.085 e ficou com 47,06%. “Sei da minha responsabilidade e quero fazer uma grande administração”, disse o quarto padre eleito prefeito em Jardim do Seridó. "Sou padre, servo de deus, e prefeito, servidor do povo", completou.O recém eleito prefeito vê a saúde como o “maior desafio a ser encarada na nova administração. Em seguida, vem o desemprego”. Ele ressalta o fato de querer uma administração "mais transparente" com as políticas públicas e a prestação de contas. "Vamos encontrar uma situação difícil e vou solicitar ao Ministério Público uma auditoria", garantiu.