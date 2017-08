A previsão para esta segunda-feira (18) é de céu parcialmente claro, sem pancadas de chuva.Segundo o meteorologista da Emparn, Gilmar Bistrot, o ciclo de sol voltará a permanecer normal, sem previsão de chuva no interior e no litoral.A temperatura máxima em Natal será de 28º C e a mínima de 22º C.

Fonte: Emparn