Justiça Eleitoral vai verificar nível de alfabetização de candidatos

Na opinião de alguns cientistas políticos do estado, a boa administração de um prefeito ou o mandato de um vereador não está relacionada a escolaridade dos candidatos. Não é bem assim, já que é necessária a realização de um exame para verificar a capacidade de leitura e escrita deles.



A Juíza Eleitoral da 32ª Zona, que jurisdiciona os municípios de Areia Branca, Grossos e Tibau, Dra. Ana Cláudia Secundo da Luz e Lemos, atendendo a requerimento do Promotor Eleitoral, Dr. Alexandre Gonçalves Frazão, realizará na próxima semana, terça-feira, dia 29 de julho, no Fórum Municipal de Areia Branca, um exame deste tipo entre os pré-candidatos que apresentaram declaração de próprio punho por ocasião do pedido de registro de candidaturas.



O Edital de convocação com a lista dos pré-candidatos foi publicado na tarde desta quinta-feira (24) no Cartório Eleitoral, e as coligações já foram devidamente intimadas. Figuram entre aqueles que deverão realizar o exame, candidatos aos cargos de vereador e vice-prefeito dos três municípios jurisdicionados.



Fonte: 32º Zona Eleitoral