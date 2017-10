ABC: A um passo do tetra Depois da vitória no primeiro jogo da final, o alvinegro vem embalado para o jogo decisivo contra o Fernando Pedroza.

Ginásio Jorge Tavares. Esse foi o local escolhido para que o ABC/UnP/Art&C escreva sua história no futsal do RN na próxima quinta-feira (4). No primeiro jogo da final contra o Fernando Pedroza, o alvinegro garantiu uma vantagem para a última partida ao vencer por 2 a 0. Agora, o clube poder perder por até dois gols de diferença que garante o título.



Em caso de derrota, a equipe entra em quadra para uma melhor de três jogos com a equipe do interior, com a vantagem de resultados iguais. Em caso de vitória ainda no segundo turno, a equipe alvinegra conseguirá o título inédito para o futsal potiguar: o tetracampeonato do Campeonato norte-rio-grandense.



De acordo com o diretor do Departamento Autônomo do time, Rubens Lemos Filho, o

jogo final é o mais importante para o ABC.Para ele, a conquista inédita é fruto do trabalho conjunto dos patrocinadores que acreditaram na equipe desde o início.



Apesar do favoritismo do ABC na competição, o técnico Marcos Severino descarta que o time entre em quadra com esse pensamento. Ele revelou que o jogo em Fernando Pedroza foi muito equilibrado com as duas equipes buscando o resultado o jogo inteiro e acredita em um jogo semelhante em Parnamirim.



Para o último desafio na competição, Marcos revela: “Não entraremos em quadra buscando a vantagem e, sim, a vitória. Trabalhamos o sentimento de confiança com os jogadores. O técnico encerra dizendo: “Peço que a torcida compareça para fortalecer e ajudar o time no jogo”.