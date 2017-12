Vereador requer título de persona non grata a Ricardo Berzoini

Vlademir Alexandre Salatiel de Souza: "Ele (Berzoini) veio a Natal se achando o rei da cocada preta".

Lembrando um recadastramento de aposentados realizado pelo então ministro Ricardo Berzoini, em que idosos acima de 90 anos foram obrigados a comparecer às sedes do INSS para provarem que estavam vivos, Salatiel de Souza afirmou que Berzoini tem um histórico que deveria envergolhá-lo.“Ele foi obrigado por José Dirceu a pedir desculpas publicamente pelo que vez. Idosos doentes, com dificuldades de se locomover, tinham que enfrentar enormes filas sem nenhuma condição de conforto. E agora ele chega a Natal como o paladino da moralidade”, acusou Salatiel.Sobre as referências que Berzoini fez a José Agripino, onde o dirigente do PT minimizou a importância do senador potiguar, Salatiel disse que Berzoini foi, além de deselegante, “desrespeitoso e descarado”.“Não é uma questão política, até porque eu quase fui expulso do partido do senador José Agripino. Mas, ele com um currículo desse, vem ao nosso estado como se fosse o rei da cocada preta e desrespeita um senador daqui, é muita falta de respeito da parte dele”, disparou, lembrando, ainda, que o presidente do PT comanda o partido com pessoas envolvidas em escândalos de corrupção, como João Paulo Cunha e José Guimarães – dos dólares na cueca.