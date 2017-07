Futebol Masculino: Brasil derrota China por 3 a 0

A Seleção Brasileira Olímpica venceu a China por 3 a 0 nesta quarta-feira (13), no Estádio Olímpico de Qinhuangdao, e ratificou a classificação em primeiro lugar no Grupo C.



Diego e Thiago Neves marcaram os três gols do Brasil, que enfrenta nas quartas-de-final a Seleção de Camarões no sábado, às 7 horas de Brasília, em Shenyang.



Na fase de classificação das Olimpíadas, o Brasil venceu os três jogos disputados, marcou nove gols e não sofreu nenhum.



No jogo desta quarta-feira, a Seleção Chinesa começou recuada em seu campo, na tentativa de se defender e à espera de um possível contra-ataque.



O Brasil, consciente da sua superioridade, tocava a bola em busca dos espaços que não demorariam a aparecer para superar o sistema defensivo do adversário.



Aos 17 minutos, após uma tentativa de Alexandre Pato, o Brasil chegou ao primeiro gol. Depois de troca de passes curtos e certeiros, Ronaldinho e Diego fizeram uma autêntica tabelinha brasileira que terminou com Diego driblando o goleiro Liu, antes de marcar.



A partida, muito cedo, estava dominada. Os chineses, incentivados por seus torcedores, até que se esforçavam, correndo muito, mas impotentes para conter a técnica e habilidade dos jogadores brasileiros.



O time de Dunga se movimentava à vontade, com a partida nas mãos, sem que para isso precisasse se esforçar muito. As jogadas saíam naturalmente, como a que aconteceu aos 27 minutos, em que Diego deu ótimo passe para Alexandre Pato, mas o goleiro conseguiu interceptar com uma boa saída.



Aos 32 minutos, outra vez Diego serviu com precisão, e Ronaldinho perdeu o gol ao tentar encobrir o goleiro.



O jogo estava fácil, o que levou a Seleção Brasileira a diminuir um pouco o ritmo. Os chineses tentavam chegar ao ataque, conseguiram um cruzamento perigoso e três escanteios, mas nada que ameaçasse a vantagem do Brasil.

Fonte: www.cbfnews.com.br