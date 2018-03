Prefeito deu um tiro no pé, porque tentou acabar o PSB, mas acabou foi o PT, diz Enildo

Vlademir Alexandre Enildo acusa Carlos Eduardo (foto) de tentar acabar com o PSB.

Um dos parlamentares que defendeu a candidatura própria de Rogério Marinho à Prefeitura, Enildo Alves não demonstra interesse em permanecer na legenda devido às supostas perseguições que os vereadores que apoiavam a candidatura própria do partido para a Prefeitura do Natal sofreram pela direção da coligação.“O PSB privilegiou Júlio Protásio (PSB) e Júlia Arruda (PSB), mas fomos nós que salvamos o partido. Se não tivesse sido a luta de nós, supostos infiéis, não teríamos formalizado a coligação na proporcional e apenas três vereadores teriam sido eleitos. Se o PSB quiser me expulsar, eu não acho ruim. Acho é ótimo”, disparou o parlamentar.Segundo Enildo Alves, o prefeito Carlos Eduardo, mesmo sendo o presidente municipal do PSB, tinha a intenção de acabar com a legenda na capital. Os dirigentes do PSB, de acordo com o parlamentar, “botaram para quebrar” nos aliados de Rogério Marinho. Porém, Enildo diz que o PT foi quem mais perdeu com a eleição.“Carlos Eduardo de um tiro no pé, porque tentou acabar com o PSB, mas acabou foi o PT, que perdeu a eleição para a Prefeitura e as duas vagas na Câmara Municipal. Quem manteve acesa a chama do PSB foi Rogério e os ‘infiéis’, que somos nós”, acusou.Enildo Alves nega que os aliados de Rogério Marinho já tenham debatido sobre uma possível debandada do PSB. No entanto, acredita que a governadora Wilma de Faria deve buscar reunificar a base aliada e, principalmente, conversar com os membros do PSB.

Micarla

O vereador Enildo Alves já declarou que apoiará a administração de Micarla de Sousa (PV). Para o parlamentar, a Câmara tem o histórico de manter uma bancada de situação sempre maior que a de oposição e nesta eleição os três principais candidatos eram da base governista.“Micarla, Fátima e Wober são ligados a Wilma. Não acredito que haja uma grande oposição à prefeita na Câmara, mas ainda não discutirmos sobre isso com os demais aliados”, disse.