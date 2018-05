Programa da Controladoria estimula população ao controle de verbas federais

Desde 2004, a Controladoria-Geral da União (CGU) desenvolve um programa com o intuito de incentivar o controle social, fazendo cada cidadão fiscal das ações governamentais tornando possível o monitoramento dos gastos desses órgãos.Serão monitorados Secretarias, Prefeituras, ONGs e qualquer grupo que utilize a verba federal. Outra curiosidade é que, em caso de irregularidades, a população pode entrar em contato com o site , realizar a denúncia e postar fotos mostrando as irregularidades.Outro ponto a ser fiscalizado é o programa Bolsa Escola. No site, estará disponível uma listagem com as pessoas cadastradas por município, além de fazer o controle dos cartões corporativos mostrando onde eles foram utilizados como um extrato de cartão de crédito, mostrando onde foi realizado o gasto.A Controladoria estará realizando um curso na Cientec para mostrar como será o funcionamento deste site e como deverá funcionar o controle. As palestras acontecem na sexta-feira (24) das 8h às 12h no mini-auditório da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.