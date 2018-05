Palmeiras perde para Argentinos Jrs. de 1 a 0 O árbitro colombiano prejudicou o time paulista em dois lances capitais.

Com um gol de Escudero, jogador que interessa ao Corinthians para a próxima temporada, o Argentinos Juniors venceu o time misto do Palmeiras por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.



O árbitro colombiano foi determinante no resultado da partida, ele não validou gol legítimo do Palmeiras - Léo Lima cobrou falta e a bola ultapassou a linha - e ainda mandou voltar cobrança de pênalti marcado pelo auxiliar. Na segunda cobrança, o goleiro argentino adiantou-se mais de um metro e ele não mandou voltar.



O duelo foi disputado no estádio do Parque Antarctica, e o clube argentino jogará por um empate em casa na partida de volta, marcada para o dia 5 de novembro.



O duelo ainda terminou em briga. Os argentinos provocaram ao final do confronto, e os brasileiros partiram pra cima. Diego Souza e Léo Lima eram os mais exaltados. Enquanto isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi reclamar com o trio de arbitragem colombiano.



Além de ter que aturar a festa de um provável futuro corintiano, os palmeirenses ainda viram o árbitro não validar dois gols do clube alviverde.





PALMEIRAS

Marcos; Gladstone, Roque Júnior e Paulo Miranda; Fabinho Capixaba (Evandro), Jumar (Lenny), Léo Lima, Diego Souza e Jefferson; Denílson e Thiago Cunha (Maicosuel)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo



ARGENTINOS JUNIORS

Torrico; Scotti (Freitas), Caruzzo, Sabia; Prósperi, Mercier, Ortigoza, Escudero e Quiroga (Recalde); Hauche (Díaz) e Pavlovich

Técnico: Nestor Gorosito



Local: estádio do Parque Antarctica, em São Paulo (SP)

Árbitro: José Buitrago (Colômbia)

Assistentes: Eduardo Díaz e Rafael Rivas (ambos da Colômbia)



Público:7.286 pagantes

Renda: R$ 125.470,00