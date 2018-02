Futuro prefeito de Natal deverá desenvolver portal da transparência municipal

O Movimento Articulado de Combate à Corrupção (Marcco) realizará nesta quarta-feira (1º) uma reunião extraordinária com a participação dos candidatos a prefeito de Natal. O objetivo é propor que todos, se eleitos, comprometam-se a desenvolver um portal da transparência municipal, seguindo a proposta de página na internet já mantida e atualizada pelo governo federal.A sugestão foi apresentada pelo procurador da República Paulo Sérgio Rocha, um dos membros do Marcco. "Essa medida será importante para garantir que as informações acerca da gestão municipal sejam de fácil acesso à população, proporcionando um canal aberto para fiscalizar e cobrar a correta aplicação de recursos e o desenvolvimento de programas", destaca.A reunião será realizada no plenário da Procuradoria Geral de Justiça, em Candelária, a partir das 10h30. Os candidatos a prefeito serão convidados a assinar um termo de compromisso que formalize a proposta do Marcco.

Portal da Transparência

Lançado em novembro de 2004, o site www.transparencia.gov.br é um canal pelo qual a população pode acompanhar a execução financeira dos programas de governo, em âmbito federal. Ao acessar o site, o cidadão fica sabendo como o dinheiro público está sendo utilizado e passa a ser um fiscal da correta aplicação das verbas.Também é possível acompanhar de que forma os recursos públicos estão sendo usados no município onde mora, ampliando as condições de controle desse dinheiro, gerado pelo pagamento de impostos. Sem exigir senha de acesso, o objetivo é aumentar a transparência da gestão pública e o combate à corrupção no Brasil. É essa proposta que deverá ser aplicada na esfera municipal.As instituições que compõem o Movimento Articulado de Combate à Corrupção são: Associação de Magistrados do RN, Controladoria-Geral da União / Regional no RN, Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal, Delegacia da Receita Federal do Brasil em Mossoró, Gerência Regional do Patrimônio da União no RN, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Ministério Público Federal / Procuradoria da República no RN, Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas do Estado do RN, Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional RN, Procuradoria da Fazenda Nacional/RN, Procuradoria da União no RN, Procuradoria Federal no RN, Secretaria de Estado da Tributação do Estado do RN, Secretaria Municipal de Tributação do Município de Natal, Superintendência da Polícia Federal no RN, Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no RN, Superintendência Estadual no RN da Agência Brasileira de Inteligência, Tribunal de Contas da União / Secex-RN, Tribunal de Contas do Estado do RN e Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

* Fonte: Procuradoria da República no RN.