Fátima acredita que esforço da reta final irá colocá-la no segundo turno

Luana Ferreira Joanilson Rego assina o termo de compromisso ao lado de Wober Júnior e Fátima Bezerra

Fátima Bezerra (“União por Natal”), durante assinatura de termo de compromisso contra a corrupção, comentou o empenho da militância desde o último sábado (29), quando as pesquisas a afastaram mais de Micarla de Sousa (“Natal Melhor”), a primeira colocada. “Todo o esforço que fizemos ao longo desta semana está surtindo efeito”, comentou. Perguntada em que ela estaria baseada para fazer tais declarações, disse apenas “tenho dados.”A candidata classificou o comportamento de adversários como “sórdido”. “Fui vítima de calúnias, de adversários que não tiveram nem a coragem de assinar panfletos, mas a resposta a esse método sórdido virá das urnas nesse domingo”.Dário Barbosa avaliou o atual pleito como o melhor desde que tem disputado as eleições. “Foram três meses de campanha mais intensos que vivi”, declarou. O candidato do PSTU, que concorre pela quarta vez a prefeito, diz que não acredita em pesquisas eleitorais.Sandro Pimentel, do PSOL, também está satisfeito com a disputa e afirmou que continuará “sorrindo, independente do resultado de 05 de outubro”. Sandro aproveitou para comentar a falta de Micarla de Sousa e Pedro Quithé ao evento, que para ele significa falta de respeito com o evento e com o eleitor.Joanilson de Paula fez coro aos demais candidatos no que diz respeito à descrença com as pesquisas eleitorais e disse que fez uma campanha “bonita”.Wober Júnior afirmou que está confiante que sua candidatura irá passar para o segundo turno e repetiu que “Natal vai votar livre”, a exemplo do que vem fazendo no programa eleitoral.