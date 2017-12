Semana Nacional de Trânsito começa nesta sexta-feira Com o tema abordando "A Criança no Trânsito", campanha irá contar com uma programação voltada para a conscientização de pedestres, motociclistas, motoristas e demais usuários das vias.

Com o tema "A criança no trânsito", a Semana Nacional Educativa do Trânsito 2008 será lançada em Natal, nesta sexta-feira (19), às 9h, no auditório do Sistema Sest/Senat. O evento prossegue até o dia 25 de setembro, com uma programação voltada para a conscientização de pedestres, motociclistas, motoristas e demais usuários das vias. Estão programadas atividades como palestras e ações externas e internas em escolas e empresas, além de cursos e exercícios culturais.



O evento irá ter como objetivo principal, e como iniciativa de sensibilizar mães, pais, educadores e a sociedade para a adoção de ações que promoverão a segurança das crianças no trânsito.



A solenidade de abertura contará com a presença de autoridades da Prefeitura do Natal, Governo do Estado, Polícia Rodoviária Federal, Potiguar Honda, Sistema Sest/Senat, Cooperativa de Transporte Escolar de Natal, PROERD e Norte Shopping, além de alunos e professores da rede pública e particular de ensino do município.



Programação da Semana do Trânsito de Natal:



Dia 18/09 - Quinta-feira

Abertura Oficial, às 9h, no Auditório do Sest/Senat

Palestra do inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Dalto e a apresentação da Turma de Teatro de Trânsito;



Dia 19/09 - Sexta-feira

Palestra educativa no CELM, entre 9h e 12h; Blitz Educativa - Av. Eng. Roberto Freire/Faixa de Pedestres Sea Way e Praia Shopping, às 9h e 15h, respectivamente; Palestras, Gincanas, Jogos, oficinas de Pintura no Centro de Treinamento de Educação para o Trânsito da STTU, entre 9h e 12h;



Dia 20/09 - Sábado

Exposição Norte Shopping – 11h30 às 19h;

Dia 21/09 - Domingo

Blitz Educativa, na Ponte Newton Navarro (Redinha), a partir das 9h;



Dia 22/09 - segunda-feira

Blitz Educativa na Via Costeira, às 9h; Faixa de Pedestre, da Av. Engenheiro Roberto Freire (Praia shopping), às 15h; Palestras gincanas, jogos e oficinas de pintura no Centro de Treinamento de Educação para o Trânsito (Av. Rio Branco,411 – Cidade Alta), entre 9h e 12h e 14h às 17h;



Dia 23/09 - terça-feira

Blitz Ponte Newton Navarro, a partir das 9h; Faixa de pedestre na Av. Eng. Roberto Freire, em frente ao Banco do Brasil, a partir das 15h;

Comando Educativo, Km 80 da Br 101, em Natal, entre 15 e 17h;

Projeto o “Futuro Começa Hoje”, no Centro Educacional de Trânsito Potiguar Honda, com alunos da Escola Municipal Veríssimo de Melo, entre 14 e 17h;



Dia 24/09 - quarta-feira

Blitz Educativa na Via Costeira, às 9h; Faixa de Pedestre no Praia Shopping, na Av. Eng. Roberto Freire, a partir das 15h; Palestras educativas e Aulas práticas simulando uma operação de trânsito, no Centro Educacional de Trânsito Potiguar Honda, entre 14 e 17h;



Dia 25/09 - quinta-feira

Exposição no Shopping Via Direta, entre 10h e 15h;

Blitz Educativa, Avenida Engenheiro Roberto Freire, às 9h; Faixa de pedestre, na Roberto Freire imediações do Banco do Brasil, às 15h; Palestras educativas, gincanas, jogos e oficinas de pintura no Pavilhão de Eventos do Soledade, das 9h às 12h e das 14 às 17; Encerramento da Semana Nacional de Trânsito no Pavilhão de Eventos do Soledade I, às 17h.