Tenho certeza de que a justiça será feita, afirma Fafá Rosado

Durante seu julgamento, em Natal, a prefeita de Mossoró Fafá Rosado estará fazendo caminhada em sua cidade. Esta é a informação oficial divulgada pela assessoria de imprensa da candidata, que se diz confiante.Desde o dia 16 de agosto, Fafá enfrenta problemas com a Justiça. Ela é acusada pelo Ministério Público Eleitoral de ter participado de evento de inauguração em pleno período de campanha, o que é proibido.A prefeita afirmou à reportagem do Nominuto.com que está “tranqüila e confiante”. O advogado Felipe Cortez é o responsável por sua defesa.O julgamento será na tarde desta quarta-feira (24), na sede do Tribunal Regional Eleitoral. O relator será o juiz Fábio Hollanda.