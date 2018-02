Perfil: Pedro Quithé tem família como alicerce

Alexis Peixoto Pedro Quithé busca apoio na família para continuar na política.

Antes de sair para mais uma tarde de intensa agenda de campanha, Pedro Quithé descansa no sofá de sua casa, no bairro das Quintas, zona Oeste de Natal, em companhia da filha Brenda Pietra, de seis anos.A televisão mostra o horário eleitoral gratuito e os dois assistem com paciência e atenção a propaganda dos outros candidatos. Quando chega a vez de Quithé, a menina se transforma e começa a cantar o jingle da campanha do pai, ao mesmo tempo em que convoca todos na casa para a frente da televisão. Orgulhoso, o pai beija a filha e comenta: “Ela é meu maior cabo eleitoral”.A família, segundo afirma o próprio candidato, é o seu maior alicerce e sua principal prioridade, no que quer que faça. Nascido em Natal, em 26 de junho de 1973, filho de Rita Maria da Silva Cardoso e Bernadino Quithé de Vasconcelos, Pedro Ostiano Quithé de Vasconcelos é o caçula de uma família de oito irmãos, com o quais afirma ter uma relação de extrema proximidade. Cinco deles são por parte do pai, 1º tenente do exército e ex-combatente da Segunda Guerra Mundial falecido quando Quithé tinha apenas oito anos.Embora tenha perdido o pai cedo, o militar é apontado por pessoas próximas ao candidato como o grande responsável pela inclinação política e pela perseverança inerente a personalidade de Pedro Quithé.“Nenhum dos meus irmãos se meteu com política, só Pedro. O jeito dele lembra muito o nosso pai, sempre muito ligado a leitura e ao estudo, mas também muito humilde”, conta o irmão Sérvoro Antônio Quithé de Vasconcelos. Dona Quinídia, primeira esposa do pai do candidato, também enxerga a semelhança entre os dois. “Ás vezes, quando olho pra ele, é mesmo que estar vendo o pai”, afirma.Saído de uma infância humilde, Pedro Quithé divida seu tempo de universitário entre os cursos de Ciências Sociais na UFRN e o técnico de Eletro-técnica no ETFERN, e ainda dava conta do expediente na agência de turismo de seu irmão Reginaldo.Mais tarde, cursou Letras na UNP e foi professor durante dois anos, dando aulas de inglês e geografias em escolas públicas de Natal e São Gonçalo antes de se decidir pela carreira de advogado, tendo se formado no curso de Direito da FARN, em 2003.Tantas responsabilidades nunca impediram Quithé de exercer seu talento para a liderança em movimentos estudantis e em questões sindicalistas. O candidato é um dos responsáveis pela criação do Sindicato das Empresas de Petróleo do RN (Sindpet) e Sindicato dos Mototaxistas do RN (Sindimoto). O desejo de exercer um cargo público logo aflorou em Quithé. Foi filiado ao PRP, PRTB e PTC. Em 1997 foi assessor da então prefeita de Natal Wilma de Faria, tendo sido exonerado por incompatibilidades políticas.No PSL, partido onde hoje ocupa a presidência estadual, finalmente encontrou a plataforma ideal para se lançar sua candidatura a prefeito de Natal. Mais uma vez, Pedro Quithé não se deixou afogar pelas responsabilidades e não mediu esforços para que os compromissos relativos à campanha não atrapalhassem sua convivência diária com a família.“Ele está sempre lendo, estudando e cuidando da campanha, mas ainda assim nunca deixa faltar nada em casa”, afirma Deuzita Confessor, sogra de Pedro Quithé. “É Deus quem manda forças pra ele, só pode ser”. A esposa Bruna, com quem é casado há oito anos, confirma. “Ele é um exemplo de marido e pai. Em tudo que ele faz, a família vem sempre em primeiro lugar”.E se Pedro Quithé não sai de perto da família, seus familiares também não querem sair de perto dele. Na tarde em que a reportagem do NASEMANA acompanhou o candidato, a sogra, a esposa, a filha e um sobrinho, que dirigia um segundo carro ao lado do vice Irmão Bento, cumpriram junto a Pedro Quithé os seus compromissos da agenda. Durante caminhada na comunidade carente do Mereto, e visitas a estabelecimentos comerciais na zona Oeste de Natal e a uma escola privado no bairro do Tirol, o candidato contava sempre com o apoio dos familiares, que entregavam santinhos, bottons e o acompanhavam a cada passo.“Não faço nada sem eles. Eu não me estruturo sem a minha família”, confessa o candidato.