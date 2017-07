América 1 x 1 São Caetano: fim de jogo

Fotos: Vlademir Alexandre

América vai conseguindo importante vitória dentro de casa. Enquanto isso, São Caetano segue na sina de não vencer fora.América e São Caetano não querem sair do Machadão sem os três pontos.Daniel cobra falta de longe e a bola explode no travessão do goleiro Júlio César.América chega em dois lances. No primeiro, Max não alcança o cruzamento e no outro o chute sai fraco nas mãos de Júlio César.Equipes se alternam em bons lances no ataque, mas ainda falta o gol.América responde e no chute de Aloísio, Júlio César se estica e coloca para escanteio.São Caetano chega em contra-ataque envolvente e a bola sobra para Daniel, que bate forte, mas com a saída de Fabiano fechando o ângulo chuta para fora.Aloísio cobra falta, mas Júlio César faz defesa tranquila.Caiuby recebe pela esquerda e bate no gol, mas é travado pela zaga do América.América volta com tudo no segundo tempo e acerta a trave do São Caetano em chute cruzado de Aloísio.Cascata bate bem falta na entrada da área e quase encobre o goleiro Júlio César, que com a ponta dos dedos impede o gol do América.No final do primeiro tempo, América chega com mais chance de abrir o placar, no Machadão.Falta cobrada pela direita do ataque paulista e a bola é desviada para escanteio.Daniel cobra falta e a bola passa com perigo ao lado do gol de São Caetano.Cascata é destaque no América com boas jogadas no ataque.Equipes pecam nos passes errados e isso é ainda mais prejudicado pela condição do gramado.América sobe pela esquerda e na bola cruzada na área, Romeu domina e bate forte à esquerda do gol.Boa trama do ataque do Azulão e na finalização o goleiro Fabiano faz uma boa defesa sem dar rebote fazendo jus ao apelido de "paredão" dado pela torcida.América tenta chegar em bolas cruzadas na área, mas a zaga do Azulão vai tirando o perigo.São Caetano começa a ter mais posse de bola no campo de ataque, mas sem oferecer pressão ao América.Falta perigosa a favor do Azulão. Na cobrança, a bola sai sem perigo ao gol de Fabiano.Jogo é cadenciado e as equipes pouco chegam com perigo ao gol.Jogo é movimentado e as equipes tentam vencer algumas poças formadas no gramado e chegar ao gol adversário.Glaydson pega sobra de fora da área e chuta forte. A bola passa à direita do gol do América com perigo.São Caetano vai ao ataque, mas é marcado impedimento no lance.América tenta começar com a iniciativa do jogo, mas o gramado ainda um pouco encharcado dificulta.