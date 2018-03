Metade dos vereadores denunciados na Operação Impacto deixa a CMN

Júlio Pinheiro Expedido Ferreira e Fábio Hollanda demonstraram surpresa com a renovação da Câmara.

Dos treze vereadores denunciados, seis não retornarão à Casa no próximo ano. Além de Renato Dantas, Salatiel, Geraldo Neto e Aluísio Machado, Carlos Santos (PR) e Sargento Siqueira (PV), também denunciados na Impacto, estão fora da próxima legislatura. Os vereadores Osório Jácome (PSC), Fernando Lucena (PT) e Júnior Rodoviário (PT) também não conseguiram renovar seus mandatos.Tendo sido o vereador mais votado na última eleição com 9.484 votos, quando exercia o cargo de presidente da Câmara, Renato Dantas perdeu mais da metade dos votos e somou apenas 4.592 votos. Com a votação, o parlamentar é apenas o terceiro suplente da coligação, ficando atrás de Fernando Lucena e Rejane Ferreira (PMDB).Já Geraldo Neto, que teve 7.333 votos na última eleição, somou, neste ano, 4.579 votos. Salatiel de Souza, que obteve 6.817 votos, estacionou nos 2.828, enquanto Aluísio Machado baixou dos 7.394 para 3.953, Sargento Siqueira não repetiu os 6.336 votos e acumulou 2.226 sufrágios, e Carlos Santos desceu dos 4.655 para 2.877.O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Expedito Ferreira, demonstrou surpresa com a quantidade de novos parlamentares. "Foi uma renovação altíssima e surpreendente", disse.