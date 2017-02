TRE convoca candidatos para orientar sobre propaganda eleitoral

Divulgação Juiz Eleitoral convoca candidatos para dar orientações sobre propaganda.

Desde 2006 as regras para propaganda eleitoral estão mais rígidas. Mesmo os candidatos que participaram da campanha passada, ainda procuram o Tribunal Regional Eleitoral para tirar dúvidas, que são muitas. Por isso, os juízes responsáveis pela área convocam todos os partidos e coligações para uma reunião nesta terça-feira (15), às 9h, no Centro de Operações da Justiça Eleitoral que fica na rua da Torre, no bairro Tirol.Natal tem oito candidatos a prefeito. A reunião tem o propósito de orientá-los e também os candidatos a vagas na Câmara de Vereadores sobre o que a legislação eleitoral proíbe na propaganda de rua, em veículos, adesivos, placas, internet e outros meios eletrônicos.O juiz titular da 69º Zona Eleitoral, e responsável pela propaganda eleitoral na capital do estado, Geomar Brito de Medeiros. Além dele, a juíza Martha Danyelle Barbosa, da 4ª Zona Eleitoral, responsável pela propaganda no rádio e na televisão, e representantes do Ministério Público Eleitoral - entidade em permanente vigilância contra os excessos e o desrespeito à lei.No último dia 23 de abril, Brito já havia realizado uma reunião com este objetivo, porém, com os coordenadores de empresas de comunicação social.*Informações Assessoria TRE.